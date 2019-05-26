На днях в долинах Северной Калифорнии прошли дожди, а в горах – майские метели, которые увеличили толщину снежного покрова до рекордных отметок.

Весна этого года стала самой снежной на памяти работников зимних баз отдыха в горах Сьерра-Невады. Как сообщают администраторы курорта Мэммот-Маунтин, где накануне Дня памяти выпало несколько дюймов снега, закрытие зимнего сезона благодаря этому отодвинулось до августа. Только в мае курорт увидел до 30 дюймов снега, что является большой редкостью для Солнечного штата.

То же самое происходит на лыжном курорте Скво-Вэлли в районе озера Тахо, а также в других туристических местах Сьерра-Невады.