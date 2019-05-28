Группа христианских социологов опубликовала результаты национального опроса, который выявил пугающее обстоятельство: 70 процентов американских женщин, у которых были аборты, являются христианами, причем 23 процента из этих 70 принадлежат евангельским конфессиям.
Данный опрос был проведен группой LifeWay совместно с организацией Care Net, в которой действует «единственный в стране колл-центр реального времени, помогающий с принятием решений о беременности» в надежде на то, что звонящие «изменятся благодаря учению Иисуса Христа и смогут выбрать жизнь».
С 6 по 13 мая 2015 года демографически сбалансированный онлайн-опрос прошли 1038 женщин Америки. Выяснилось, что 44% христианских женщин во время своего первого прерывания беременности раз в месяц или чаще посещали церковь. Для представительниц других религий эта цифра составила 24%, а для нерелигиозных американок — 12%.
Согласно результатам опроса:
- 43% женщин, у которых были аборты, считают, что с пасторами можно безопасно беседовать о прерывании беременности.
- 49% женщин, у которых были аборты, соглашаются с тем, что проповеди пасторов о прощении к прерыванию беременности не относятся.
- Более 4 женщин из 10 (42%) считают, что Бог, согласно проповедям пасторов, готов прощать прошлые решения об абортах.
- Семь из десяти (70%) женщин, имевших аборты, сообщили, что их религиозным мировоззрением является христианство.
- Одна треть (33%) женщин-протестанток, у которых были аборты, принадлежали к баптистам.
- 76% женщин сообщили, что местные церкви никак не повлияли на их решение прервать беременность. Более чем у трети (15%) женщин основное влияние на это решение оказал отец будущего ребенка.
- 35% христианских женщин, имевших аборты, указали, что в настоящее время посещают церковь раз в неделю или чаще.
- 23% христианских женщин, имевших аборты, назвали себя христианами-евангелистами.