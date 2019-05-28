Группа христианских социологов опубликовала результаты национального опроса, который выявил пугающее обстоятельство: 70 процентов американских женщин, у которых были аборты, являются христианами, причем 23 процента из этих 70 принадлежат евангельским конфессиям.

Данный опрос был проведен группой LifeWay совместно с организацией Care Net, в которой действует «единственный в стране колл-центр реального времени, помогающий с принятием решений о беременности» в надежде на то, что звонящие «изменятся благодаря учению Иисуса Христа и смогут выбрать жизнь».

С 6 по 13 мая 2015 года демографически сбалансированный онлайн-опрос прошли 1038 женщин Америки. Выяснилось, что 44% христианских женщин во время своего первого прерывания беременности раз в месяц или чаще посещали церковь. Для представительниц других религий эта цифра составила 24%, а для нерелигиозных американок — 12%.

Согласно результатам опроса: