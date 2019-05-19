В Миссури запретили аборты после 8 недель беременности

Еще в одном штате США был принят законопроект, серьезно ограничивающий проведение абортов. Палата представителей Миссури направила документ на стол губернатора-республиканца, который, как ожидается, вскоре подпишет его.

Законопроект HB 126 запрещает аборты после 8 недель беременности — то есть после появления сердцебиения, — хотя многие женщины на этом сроке еще не подозревают о своем положении. В его тексте предусматриваются исключения по медицинским показаниям, когда матери угрожает гибель или серьезное увечье, но отсутствуют исключения для беременностей, ставших результатом изнасилования или инцеста.

Похожие законы принимаются в других штатах – Алабаме, Джорджии, Огайо и Техасе.

