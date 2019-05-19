В четверг в штате Теннесси был приведен в исполнение смертный приговор 68-летнему Дону Джонсону, который был осужден за убийство своей жены Конни тридцать пять лет назад.

Фото: Nashville Scene

Джонсон произнес долгую молитву о прощении для всех участвующих в казни, «ибо они не ведают, что творят». Также он помолился за всех, «кому причинил боль», и поблагодарил Господа за Его благословения. После начала введения яда он попросил разрешения запеть и исполнил религиозные гимны «Они знают, что мы христиане» и «Скоро, очень скоро». На середине второго гимна его голос оборвался после слов «там не будет смерти».

Еще три минуты после этого Джонсон издавал невнятные звуки, а затем затих. В 19:37 медики констатировали его смерть.