Остановлена деятельность группы киберпреступников из Восточной Европы

Как объявил федеральный прокурор по Восточному судебному округу штата Пенсильвания Скотт Брейди, благодаря объединенным усилиям нескольких стран была остановлена деятельность организованной группы киберпреступников, которые с помощью троянской программы GozNym украли около 100 миллионов долларов у десятков тысяч пользователей компьютеров в США и Европе. В международной операции приняли участие правоохранительные органы США, Германии, Украины, Грузии, Молдовы и Болгарии, а также Европол и Евроюст.

Организатором и лидером преступной группы был 35-летний Александр Коноволов из Тбилиси (Грузия). Именно он собрал команду хакеров с помощью подпольных онлайн-форумов. Его правой рукой был 31-летний Марат Казанджан, также из Тбилиси. Коноволову и Казанджану были предъявлены обвинения прокуратурой Грузии.

36-летний Геннадий Капканов из Полтавы (Украина) администрировал «пуленепробиваемый» хостинг Avalanche Network, использовавшийся хакерами для проведения более 20 кампаний по взлому, включая GozNym. Сейчас Капканову грозит судебное преследование в Украине.

45-летний Александр Ван Хооф из Николаева (Украина) был «кассиром», который предоставлял членам преступной группы доступ к банковским счетам для перевода на них украденных денег.

Другой «кассир», Красимир Николов из Варны (Болгария), в декабре 2016 года был арестован местными властями и экстрадирован в Соединенные Штаты. 10 апреля 2019 года он признал свою вину в федеральном суде в Питтсбурге. Вынесение приговора Николову должно состояться 30 августа.

32-летний Эдуард Маланичи из Балти (Молдова) обеспечивал хакеров технологиями шифрования, благодаря которым вредоносное программное обеспечение избегало обнаружения антивирусами. Маланичи и двое его сообщников находятся под следствием в Молдове.

Еще пятеро членов группы GozNym скрываются от правосудия в России. Это Владимир Горин (Оренбург), Константин Волчков (28, Москва), Руслан Катиркин, (31, Казань), Виктор Еременко (30, Ставрополь) и Фархад Рауф Оглы Манохин (Волгоград).
В 2017 году Манохин был арестован в Шри-Ланке по запросу американской прокуратуры, но был выпущен под залог и сумел сбежать в Россию до завершения процесса по экстрадиции.

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