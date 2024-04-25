Житель Пенсильвании приговорен к 70 годам за пытки эстонского гражданина и нарушение законов США.

70 лет тюремного заключения получил гражданин США за пытки гражданина Эстонии в 2015 году в иракском Курдистане и за незаконный экспорт частей оружия и сопутствующих услуг, сообщает Департамент Юстиции.

Согласно судебным документам и доказательствам, 55-летний американец Росс Роджио из Страудсбурга устроил похищение курдскими солдатами гражданина Эстонии и его дальнейшее содержание на территории военной базы.

Роджио периодически душил жертву ремнем, угрожал отрезать один из его пальцев и приказывал курдским солдатам неоднократно избивать, душить, применять электрошокеры и иным образом подвергать жертву физическому и моральному насилию на протяжении 39 дней. Жертвой был сотрудник оружейного завода, который Роджио строил в иракском Курдистане.

В связи с проектом строительства оружейного завода Роджио экспортировал детали и инструменты для огнестрельного оружия без необходимых разрешений правительства США. Он также незаконно обучал иностранных лиц эксплуатации, сборке и изготовлению автоматической винтовки М4.

“Пытки входят в число тяжких преступлений, которые расследует ФБР, и это второй раз, когда мы можем добиться справедливости в соответствии с федеральным законом о пытках,” — сказал исполнительный помощник директора Тимоти Ланган из отдела уголовных преступлений, кибербезопасности, реагирования и услуг ФБР.

Федеральное жюри признало Роджио виновным в мае 2023 года по 33 пунктам обвинения в пытках, сговоре с целью применения пыток, сговоре с целью совершения преступления против Соединенных Штатов, экспорте частей оружия и услуг в Ирак без одобрения Государственного департамента США, экспорте оружейных инструментов в Ирак без одобрения Министерства торговли США, контрабанде товаров, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.

Роджио стал вторым обвиняемым, осужденным за пытки с момента вступления в силу в 1994 году федерального закона о пытках.

Виталий Атаев Трошин

California Local News Fellowship