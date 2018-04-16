9 июня на кампусе Университета штата Калифорния в Сакраменто состоится прием граждан, имеющих пропавших родственников.

Как сообщает пресс-служба полиции округа Сакраменто, во время мероприятия правоохранительные органы будут составлять протоколы и записывать приметы пропавших со слов их родственников и близких. У родственников могут быть взяты образцы ДНК для создания картотеки пропавших людей.

С собой рекомендуется принести фотографии пропавших людей, а также их медицинские и стоматологические карты. Мероприятие является бесплатным. Если вам потребуется переводчик, заранее сообщите об этом организаторам по электронной почте ckneeland@sacsheriff.com.

Мероприятие пройдет в Harper Alumni Center Университета штата Калифорния в Сакраменто по адресу: 6000 College Town Dr., Sacramento, CA.