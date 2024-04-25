United against Hate проводит онлайн семинар для учителей и студентов.

С 2017 года общественное движение United against Hate объединилось с руководителями штатов и местных властей, членами сообществ, активистами и многими другими, чтобы выступить против ненависти в любом ее проявлении. Участники движения считают, что построение более безопасного и справедливого мира начинается с совместной работы, поэтому организовывает семинар для учителей и руководителей школ.

Ежегодная неделя United against Hate в этом году пройдет 21 по 27 сентября. Чтобы она прошла успешно, движение United against Hate организовывает одночасовой онлайн семинар для учителей, студентов и руководителей школ 25 апреля в 16:00, который предоставляет практические рекомендации по деятельности в классе, школе и обществе.

Семинар предоставит стратегии, логистику и примеры, которые помогут преподавателям и учащимся создать план действий “United against Hate”, чтобы в дальнейшем создать безопасную и позитивную школьную атмосферу к началу 2024-2025 учебного года. Одно из проявлений ненависти – буллинг – очень распространенная в школах проблема, поэтому семинар будет полезен для всех.

Зарегистрироваться на семинар нужно здесь.