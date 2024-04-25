Двое бизнесменов из Флориды осуждены за отмывание денег и нарушение антироссийских санкций.

Согласно информации Департамента юстиции США, Джон Кан Унсалан, президент компании Metalhouse LLC, занимающейся торговлей сталью в Орландо, Флорида, был приговорен к 6 годам тюремного заключения за сговор с целью отмывания денег с целью содействовать нарушению американских санкций против пророссийского украинского олигарха Сергея Курченко. Унсалан признал себя виновным и был приговорен к конфискации 160 миллионов долларов, полученных в результате преступления.

Бывший деловой партнер Унсалана Сергей Карпушкин, гражданин Беларуси, проживающий в Майами, был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за участие в этой схеме. Карпушкин признал себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона IEEPA и в отмывании денег, и был приговорен к конфискации 4,7 миллиона долларов преступных доходов.

Украинский олигарх Сергей Курченко попал под антироссийские санкции Управления по контролю за иностранными активами департамента финансов США (OFAC) в 2015 году за свою роль в присвоении государственных активов Украины. Две попавшие под санкции компании – ООО «Компания Газ-Альянс», базирующаяся в России и контролируемая Курченко, и ЗАО «Внешторгсервис», базирующаяся в Южной Осетии, попали под санкции в 2018 году.

Как указано в материалах суда, Унсалан и Карпушкин вели торговлю с Курченко и его компаниями для закупки сталелитейного оборудования и сырья, несмотря на то, что знали, что Курченко, и Газ-Альянс и Внешторгсервис попали под санкции США, запрещавшие американским физическим и юридическим лицам вести бизнес с ними.

В период с июля 2018 года по октябрь 2021 года Унсалан вступил в сговор с другими лицами с целью передачи Курченко и его компаниям более 150 миллионов долларов. Унсалан, действуя через Metalhouse, занимался торговлей с попавшими под санкции физическими и юридическими лицами и получал от компаний десятки тысяч тонн металлопродукции.

В период с июля 2017 года по август 2020 года Карпушкин вступил в сговор с Унсаланом с целью заключения контрактов и заказов на закупку чугуна, стальной заготовки у попавших под санкции компаний и согласился разделить прибыль от этих незаконных сделок.

Сообщники намеренно скрывали от американских банков и правительственных чиновников конечный источник и происхождение товаров, зная, что у них нет необходимого разрешения.

Расследованием занимались полевые офисы ФБР в Тампе и Вашингтоне при содействии Таможенной и пограничной службой США.