Участник “Дома 2”: мне в России сломали жизнь

Корреспондент “Славянского Сакраменто” Виталий Атаев-Трошин встретился со известным блогером-шоуменом, бывшим участником российского реалити-шоу “Дом 2” Рустамом Солнцевым, который вот уже 2 года проживает в Южной Калифорнии.

Рустам Солнцев родился в российском городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, его настоящая фамилия – Калганов, в свободное время он любит изучать классическую литературу.

В 2005 году он впервые попал на проект “Дом-2”, после которого получил известность и узнаваемость. Успел поработать моделью в Европе. В Москве у него был свой салон красоты, но перед последним отъездом из России он был вынужден избавиться от бизнеса.

В США Солнцев приехал в марте 2022 года, так как, как писали российские СМИ, решил перебраться к своей девушке, с которой планировал свадьбу. Позже появилась информация, что в США блогер запросил политическое убежище, в своем Инстаграме он размещал фото с браслетом на ноге, который ему, вероятно, надели после пересечения американской границы сотрудники американской CBP.

С июня 2022 года ведет блог на YouTube, в котором он называет себя журналистом, высказывает свою поддержку украинцам и людям, выступающим против войны, борется с пропагандой российских телеканалов и обсуждает моральные качества отечественных знаменитостей.

У YouTube канала Солнцева более 300 тысяч подписчиков. В своих коротких видео, которые он записывает не выходя из своего дома в долине Сан-Фернандо в округе Лос-Анджелес, он активно критикует звезд российского шоу-бизнеса и политиков.

Блогера часто можно встретить в Лос-Анджелесе, гуляющим со своими подопечными, тремя собаками Рорри, Пиффом и Пушкиным. Также Солнцев регулярно гастролирует по Штатам и планирует новые выступления перед соотечественниками в ближайшем будущем.

Виталий Атаев-Трошин: Рустам, как ты себя чувствуешь в Калифорнии?

Рустам Солнцев: Работаю много, но стараюсь следить за собой. Мне совсем скоро исполнится 50 лет в этом году!

– По тебе и не скажешь, что тебе 50. Я бы максимум тебе дал 35 лет.

– Да, я знаю. Раньше мне давали 34, сейчас эта планка повышается.

– Скажи мне, пожалуйста, зачем ты полощешь российских звезд и почему часть из них яростно поддерживает Путина с его войной против Украины? Неужели им мало всего того, что они заработали за свою продолжительную карьеру? Почему бы им не уехать куда-либо, купить дом и жить припеваючи?

– Ты считаешь, что это незаслуженно? Многие из таких, как Долина, Киркоров и другие могут позволить себе купить дорогой дом, но они не пытаются остановиться. Они поддерживают своего лидера и с ними нужно бороться. Мне очень тяжело себя сдерживать перед этими нелюдями. Они зигуют и выступают в настоящее время в качестве фашистов.

– Что для тебя значит прошедший юбилей великой Аллы Пугачевой?

– Алла такая единственная и неповторимая! Ее знают и уважают во всем мире. Она сделала правильный выбор и протестует по-своему. Самое главное, что она молодая мама. У нее трое детей, но двое из них совсем еще маленькие, и она счастливая жена своего мужа. Аллу невозможно запретить! Это записано в наших ДНК. Мы откажемся от всей этой проклятой элиты, но никогда от Пугачевой. Всех их в тачку и г**но-яму. Алла всегда останется с нами. Она будет рядом и она будет петь. Она очень добрый человек, и я ее очень люблю.

– Как ты можешь объяснить продолжающуюся пропаганду со стороны российских государственных телеканалов? Их ведущие ничего не боятся? Их тоже сделают героями, как советских дикторов?

– Ничего хорошего их не ждет. Им стоит радоваться и ликовать, пока им дают на это волю. Но больше всего меня возмущают некоторые так называемые звезды российского шоу-бизнеса. Они заставляют меня называть их дерьмом. Режиму на родине очень нужно, чтобы люди прильнули к экранам. Они таким образом пытаются отвлекать наших людей. Но самое мерзкое это то, что все эти так называемые звезды совершенно ручные. Нынешний режим их сделал знаменитыми, он и будет распоряжаться их жизнями.

– Как ты относишься к своей родной стране после всего того, что случилось в отношении Украины и тебя самого?

– Мне в Москве испоганили всю мою жизнь. Они сделали все, чтобы сломать мне жизнь в России. Но это не значит, что я перестану любить свою родину. Мне не все равно, что люди гибнут в Украине. Там погибают ни в чем неповинные дети. Я знаю огромное количество россиян, которые продолжают любить свою родину несмотря ни на что. Можно всех хаять и бесконечно оскорблять зиганутых, но нельзя перестать любить родную страну.

– Как ты воспринял новость об убийстве Алексея Навального в российском колонии?

– Это какой-то ужас, от которого я не могу все еще отойти и вряд ли когда-то смогу это осознать.

– На недавних выборах российского президента на территории США значительная часть россиян голосовала за действующего президента, они опять выбрали Путина. Как такое может быть, ведь большая часть из них приехали в Америку по причине гонений в родной стране?

– Это необъяснимый уровень шизофрении и беда для этой страны. Насколько нужно быть проеденным пропагандой, которая распустила свои щупальцы и здесь в Штатах?

– Расскажи, пожалуйста, немного о своей творческой карьере здесь в Америке.

– Да, я выступал с гастролями по стране. В Лос-Анджелесе у меня было 3 выступления, и это приносит мне деньги. Мне было очень приятно поехать в столицу, в Сакраменто, и встретиться там с соотечественниками. Мероприятие проходило в местном клубе Norok. Я пел для них и им понравилось мое шоу. Надеюсь, что ещё поеду.

– Ты как туда добирался, на машине?

– Нет, я летал туда на самолете из-за своих собак. Всего час и ты там. Я отношусь к ним, как к хрустальным, и мне кажется, что для них будет тяжело выдержать 6-7 часов езды на машине.

– Почему ты выбрал Калифорнию для проживания? Почему не Нью-Йорк или Майами?

– Мне здесь больше всего нравится. В Золотом штате всегда тепло и людей много. Огромное разнообразие вокруг Лос-Анджелеса. Кругом горы, множество мест, куда можно поехать. Я уже объехал всю Америку.

– Ты заядлый путешественник. Неужели нет такого места, куда бы ты не хотел поехать?

– Да, я был везде в Европе. Но я бы поехал куда-то в африканскую провинцию в качестве волонтера ухаживать за львятами, но это очень далеко лететь, мои собаки не смогут все это вынести.

– Вы можете поплыть на корабле …

– Это хорошая идея, я об этом еще не думал. Спасибо за совет!

– У тебя наверняка есть какой-то план или мечта, чего бы ты хотел еще сделать и достичь?

– Да. Я не один здесь. У меня есть семья. Я со своей любимой женщиной и мы хотим завести ребенка. Работаем в этом направлении.

– Ты поедешь обратно в Россию, когда там закончится весь этот ужас с войной в Украине?

– Я не собираюсь обратно и уже не вижу себя там. У меня там ничего нет. Я не успел там даже ничего купить из недвижимости. Теперь понимаю, что “Слава Богу!”. Сейчас бы у меня там все отобрали.

– Ну а как ты здесь? Хорошо зарабатываешь? Привез денег с собой?

– Мне удалось отложить деньги, и я работаю каждый день. Мне приносят деньги мои эфиры и выступления, и я продолжу это делать. О какой-то другой деятельности я пока не думаю, но открыт к новым проектам и готов встречаться с нашими людьми. Готов быть полезен русскоязычному комьюнити в Калифорнии. Хотя у меня нет проблем с украинцами или грузинами. Я встречаюсь со всеми людьми с постсоветского пространства на просторах Золотого штата и люди всегда хотят общаться.

– Ты сам по себе очень яркий, харизматичный и громкий человек. Нет ли у тебя какого-либо страха, что за твои высказывания тебя могут преследовать даже здесь, в Калифорнии?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Мне скорее всего лучше об этом спросить у тебя, но я не могу сидеть на месте и молчать. Я должен это делать. Люди нуждаются в голосе человека, который говорит правду и в этом моя миссия. Самое удивительное в том, что все мои стримы и интервью набирают огромные просмотры за считанные часы. Не успею на что-то отвлечься, потом смотрю – а там уже полмиллиона человек прослушали мои высказывания.

– Скажи, почему я не вижу тебя среди людей, которые выходят на акции, митинги или пикеты в поддержку Украины, против Путина, на просторах Лос-Анджелеса?

– На самом деле я вместе с ними. Я протестую в социальных сетях и вещаю на многих площадках в Интернете каждый божий день. Я там хорошо высказываюсь за всех и мне нужно продолжить это дело. Я вижу в этом толк, и это подтверждают подписчики, которых уже сотни тысяч!

– Готов ли ты к сотрудничеству с какими-то агентами, которые будут заниматься твоим пиаром и продвигать твои будущие мероприятия?

– У меня есть уже самый настоящий профессиональный агент, так как здесь это принято в Голливуде. Я занят своими стримами и, конечно, я готов встретиться и приехать с людьми, которым интересно мое творчество. Я шоумен и со мной точно не соскучишься!

– Рустам, спасибо тебе большое за время. Буду следить за твоим творчеством и отдельное тебе спасибо за то, что ты делаешь!

Виталий Атаев Трошин

California Local News Fellowship