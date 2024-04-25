Гражданин Украины экстрадирован из Нидерландов в США за предполагаемые киберпреступления.

Гражданин Украины 28-летний гражданин Украины Марк Соколовский был экстрадирован в США из Нидерландов после того, как ему было предъявлено обвинение в преступлениях, связанных с мошенничеством, отмыванием денег и кражей личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Согласно судебным документам, Марк Соколовский вступил в сговор с целью использовать вредоносное ПО Raccoon Infostealer как услугу, т.е. продавать его другим злоумышленникам. Лица, использовавшие вредоносное ПО для кражи данных, арендовали доступ к нему примерно за $200 в месяц, оплачивая его криптовалютой. Raccoon Infostealer похитил личные данные с компьютеров жертв, включая учетные, финансовую информацию и другие личные записи. Украденная информация использовалась для совершения финансовых преступлений или продавалась на форумах по киберпреступности.

Соколовскому предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и связанной с ним деятельности, связанной с компьютерами; один пункт обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества; один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег; и один пункт обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Впервые он предстал перед судом 9 февраля и находится под стражей до суда.

ФБР собрало данные, украденные с компьютеров, зараженных киберпреступниками с помощью Raccoon Infostealer, включая более 50 миллионов уникальных учетных данных и форм идентификации. Соединенные Штаты не верят, что обладают всеми данными, украденными Raccoon Infostealer, и продолжают расследование.