Ветеран АТО получил протезы благодаря украинской диаспоре

Ветеран АТО получил в США новые протезы благодаря поддержке украинской диаспоры. Об этом говорится в репортаже украинской службы Голоса Америки.

Инженер-конструктор Владимир Ковальский, добровольно служивший на фронте разведчиком, потерял обе ноги, наступив на противопехотную мину. На то время у бойца была беременной жена. Свои первые протезы Владимир получил в Украине и сразу же начал активную жизнь: семья, работа, участие в «Играх героев»… Но протезы начали натирать, и Владимир мог потерять возможность ходить на всю оставшуюся жизнь.

Фонд «Revived soldiers Ukraine» (организация по оказанию помощи и обеспечению реабилитации ветеранам конфликта в Украине, находящаяся в США) помог собрать средства на новые протезы – 12 500 долларов. Их изготовили в специализированной клинике во Флориде, где большинство работников сами на протезах. Владимир Ковальский находился в США около месяца, пока новые протезы не были готовы. Директор центра также нашел для бойца беговые протезы, узнав про его любовь к спорту.

В Вашингтоне ветеран получил Знак уважения от Министерства обороны Украины. Фонд «Revived soldiers Ukraine» также был удостоен награды – эта организация помогла 25 ветеранам АТО пройти лечение в США.