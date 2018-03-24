67-летний Виктор Мирошниченко получил два пожизненных срока из-за клеветы одной из своих дочерей. По крайней мере, так считают дети бывшего пастора Славянской миссионерской церкви «Вифания» в Сакраменто, а также некоторые служители церкви.



Напомним, что престарелый житель Сакраменто сейчас находится в тюрьме округа и ожидает пересылки в одно из исправительных учреждений штата для отбывания пожизненного заключения, назначенного ему решением судьи Лорел Уайт. В феврале этого года суд присяжных в Сакраменто признал Виктора Мирошниченко виновным в двух случаях совершения сексуального акта с ребенком младше 10 лет и восьми случаях непристойных действий по отношению к ребенку младше 14 лет.

Впрочем, члены семьи, согласившиеся дать комментарий сразу после вынесения вердикта в здании суда, не считают Мирошниченко виновным в развратных действиях по отношению к своей внучке. По их словам, в суд на Мирошниченко подала его же дочь – Татьяна Данилюк, которая с давних пор враждует с отцом.

«Чему поверили присяжные, вообще непонятно! – восклицает одна из невесток Мирошниченко, пытаясь оправдать своего тестя. – ДНК, которую нашли, ему не принадлежала. Говорят, что он показывал порновидео на телефоне – на его телефоне не нашли никаких следов».

Впрочем, государственный защитник Мирошниченко говорит обратное. По его словам, обнаруженная на теле девочки ДНК была опознана как принадлежащая дедушке.

В интервью «Славянскому Сакраменто» дети Мирошниченко рассказали, что «дом полностью оснащен камерами», и в тот момент, когда, по словам девочки, это происходило, другие члены семьи были рядом, но никто ничего не заметил.

«Как такое могло случиться? – вопрошают возмущенные родственники. – Обвинение не предоставило ни одной записи, сделанной в тех комнатах, где это якобы происходило, на улице, в гараже!»

По словам детей Мирошниченко, их отца «посадили только благодаря словам девочки».

У Виктора Мирошниченко 5 сыновей и 5 дочерей. Все они живут в разных штатах, в том числе на Аляске и в Миссури. Также у него два десятка внуков и внучек, многие из которых уже взрослые. Всех их он нянчил.

«Все девочки в шоке, потому что никогда никакого намека на это не было!» – говорит невестка Мирошниченко.

Со слов матери, ее дочь, ровесница девочки, обвинившей своего дедушку, подтверждает данные слова.

«Ложь, полная ложь, оговор! – прокомментировал судебный процесс сын заключенного, Павел Мирошниченко. – Согласно калифорнийским законам, слова ребенка являются доказательством. Одними словами ребенка можно обвинить человека».

Дети осужденного считают, что затеянный иск – не что иное как вымогательство денег из бедного папы. Павел рассказал, что две недели до происшедшего семья, подавшая в суд, просила, чтобы Виктор Мирошниченко оформил их своими попечителями. Отец отказал, сказав, что ему не нужна помощь, пока он «ходит своими ногами».

«Они знали, что он болен раком, и решили оформить уход за ним, – говорит Павел, – он не согласился, и они сказали: ты еще пожалеешь!»

По словам другого сына Мирошниченко, Александра, злоба на отца у Татьяны Данилюк появилась с давнего времени, когда тот выставил ее из дома за похождения по ночным клубам. Кроме того, Татьяна вышла замуж за мужчину, который бросил ее вскоре после свадьбы.

По теме: Как действует мафия пасторов из церкви “Вифания” в Украине

«Она угрожала бывшему парню, заставляла Бондарука, чтобы он выгнал его из “Вифании”, – поясняет Александр Мирошниченко. – Эта месть – оттуда».

Родственники заявили, что Татьяна Данилюк подала иск о компенсации «моральной травмы» ребенка. И компенсация должна быть существенной.

На просьбу «Славянского Сакраменто» о комментарии Данилюк не ответила. Некоторые служители церкви “Вифания”, с которыми удалось нам пообщаться, не верят в виновность бывшего пастора.

Адвокат Виктора Мирошниченко заявил в суде, что подсудимый прожил тяжелую жизнь, до 2014 г. являлся пастором Славянской миссионерской церкви «Вифания», а теперь болен раком желудка. Несмотря на это, судья Лорел Уайт приговорила Мирошниченко к двум пожизненным срокам и еще 22 годам сверх того.