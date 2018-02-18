Подсудимый Виктор Мирошниченко признан виновным в 10 случаях сексуального насилия над ребенком. Об этом сообщает прокуратура Сакраменто.



Суд присяжных в Сакраменто признал Виктора Мирошниченко виновным в двух случаях совершения сексуального акта с ребенком младше 10 лет и восьми случаях непристойных действий по отношению к ребенку младше 14 лет.

Когда потерпевшей было 9 лет, ее бабушка перенесла три инсульта и переехала в дом семьи потерпевшей. Мирошниченко, родственник потерпевшей, навещал ее дом несколько раз в неделю. Он начал соблазнять потерпевшую, показывая ей порнографические книги и видео. Когда ей исполнилось 10 лет, он начал совершать над ней действия сексуального характера, что продолжалось в течение следующих двух лет. Потерпевшая рассказала об этом в октябре 2016 года, когда мать обнаружила ее прячущейся в ванной, откуда только что вышел Мирошниченко.

Мирошниченко грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком от 52 лет до пожизненного. Судья Лорел Уайт вынесет приговор в 1:30 дня 16 марта 2018 года.

Обвинителем выступал заместитель окружного прокурора ТериЭнн Граймс, особый отдел преступлений против детей.