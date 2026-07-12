В Сакраменто в результате трагического происшествия погиб многолетний пастор Славянской миссионерской церкви «Вифания» Владимир Николаевич Кебец. Ему было 86 лет.

Photo: GoFundMe

Владимир Кебец вместе с супругой Верой и семью детьми эмигрировал в США из бывшего Советского Союза в 1989 году. На протяжении более двух десятилетий он служил директором воскресной школы и пастором церкви Bethany Slavic Missionary Church в Сакраменто.

Владимир Кебец был близким соратником пятидесятнического епископа Адама Бондарука, который покончил с собой в 2022 году после череды финансовых и рейдерских скандалов.

Кроме того, невестка Владимира Кебца — Ольга Паламарчук — в 2015 году была приговорена к шести годам лишения свободы по делу о мошенничестве в сфере недвижимости. Согласно материалам дела, она была осуждена вместе с Петром Бондаруком — сыном Адама Бондарука.

О деталях трагического происшествия пока не сообщается. «Славянский Сакраменто» обратился в офис коронера округа с просьбой предоставить дополнительную информацию.