Церковь «Дом Отца» в Калифорнии превратилась в важный центр помощи для беженцев, пострадавших от войны, предлагая им еду, жильё и духовную поддержку. Церковь спонсирует бомбоубежища в Украине и создает там безопасные пространства для уязвимых групп населения, включая ветеранов, вдов и сирот.

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Сочетая экстренную помощь с молитвой и духовным консультированием, «Дом Отца» демонстрирует критически важную роль церквей в оказании помощи пострадавшим. Многие из этих инициатив поддерживаются международными пожертвованиями, помогающими украинским общинам справляться с травмой, нанесённой конфликтом.

Подобные церкви — как в Украине, так и за её пределами — становятся своеобразными «маяками» надежды, даря пострадавшим от войны питание, кров и чувство стабильности.