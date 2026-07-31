В Иллинойсе двум выходцам из стран бывшего СССР предъявлены обвинения в убийстве пропавшего без вести Руслана Фурмана

После более чем восьми месяцев расследования власти округа Лейк (штат Иллинойс) предъявили обвинения в убийстве первой степени двум жителям пригорода Манделейн по делу о загадочном исчезновении 51-летнего Руслана Фурмана.

Фурман пропал в начале ноября 2025 года. По данным офиса шерифа округа Лейк, последний раз его видели в его доме в Манделейне. После получения заявления о пропаже человека детективы начали масштабное расследование, которое продолжалось более восьми месяцев.

Следствие установило, что незадолго до исчезновения Фурман находился в доме своих знакомых — 52-летнего Дмитрия Богатырёва и 56-летнего Дамена Воронова. Все трое встречались в доме Богатырёва.

В ходе расследования детективы обратили внимание, что гостиная в доме Богатырёва была недавно полностью обновлена: деревянный пол заново покрыли морилкой, а стены перекрасили. Получив ордер на обыск, следователи обнаружили следы, предположительно являвшиеся брызгами крови, на стенах, а также кровь под новым деревянным покрытием пола.

Образцы гипсокартона и основания пола были отправлены в криминалистическую лабораторию, которая подтвердила, что кровь принадлежала Руслану Фурману. Кроме того, в доме была обнаружена сабельная пила со следами крови, которая, согласно результатам экспертизы, также принадлежала Фурману.

Следователи также нашли рядом с домом место сожжения мусора, где обнаружили обгоревшие остатки дивана, ранее находившегося в доме Богатырёва.

Дополнительные доказательства были получены благодаря записям камер видеонаблюдения. На них Богатырёв и Воронов покупают в хозяйственном магазине соляную кислоту и другие предметы, вызвавшие интерес у следствия.

По версии детективов, мужчины жестоко избили Руслана Фурмана в доме Богатырёва, оставили его умирать, после чего расчленили тело и избавились от останков.

В поисках останков погибшего сотрудники офиса шерифа, водолазные подразделения, пожарные и представители других правоохранительных органов неоднократно обследовали местное озеро, однако обнаружить тело пока не удалось.

29 июля 2026 года материалы дела были представлены большому жюри округа Лейк, которое вынесло обвинительное заключение против Дмитрия Богатырёва и Дамена Воронова по статье «убийство первой степени». Оба обвиняемых уже находятся под стражей по другим уголовным делам и в ближайшее время предстанут перед судом по новым обвинениям.

Шериф округа Лейк Джон Айдлбург заявил, что предъявление обвинений стало результатом многомесячной кропотливой работы детективов, однако расследование не завершено. По его словам, правоохранители продолжат поиски останков Руслана Фурмана, чтобы его семья смогла достойно похоронить близкого человека.

В прокуратуре округа сообщили, что будут добиваться содержания обоих обвиняемых под стражей до окончания судебного процесса.

Согласно американскому законодательству, все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.