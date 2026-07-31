Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что с 1 января 2027 года минимальная почасовая оплата труда в штате увеличится до 17,40 доллара.

По словам главы штата, это будет самый высокий действующий минимальный размер оплаты труда среди всех штатов США. Новый минимум почти в 2,5 раза превышает федеральную минимальную заработную плату, которая остается на уровне 7,25 доллара в час.

В администрации губернатора отметили, что федеральная минимальная зарплата не повышалась с 2009 года. Это самый продолжительный период без индексации с момента ее введения в 1938 году. За это время инфляция значительно увеличила стоимость жизни для американских семей.

Ньюсом заявил, что республиканцы во главе с Дональдом Трампом на протяжении многих лет блокировали попытки повысить федеральную минимальную зарплату, одновременно предоставляя налоговые льготы миллиардерам и крупным корпорациям. По его словам, Калифорния выбрала другой путь, направленный на поддержку работающих семей, развитие экономики и достойную оплату труда.

Повышение минимальной заработной платы произойдет автоматически в соответствии с законодательством Калифорнии, которое предусматривает ежегодную индексацию минимальной оплаты труда с учетом инфляции.