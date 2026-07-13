Посол США при ООН Майк Уолтц заявил, что действующие на Кубе разведывательные объекты Китая и России представляют серьезную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

В интервью Fox News дипломат сообщил, что российские и китайские разведслужбы продолжают вести сбор информации вблизи американских военных объектов с территории Кубы. По его словам, администрация президента Дональда Трампа намерена жестко реагировать на подобную деятельность.

«Кубинский режим представляет угрозу не только для собственного народа, но и для национальной безопасности США», — заявил Уолтц.

Его комментарии прозвучали на фоне сохраняющейся обеспокоенности Вашингтона военным и разведывательным сотрудничеством Гаваны с Москвой и Пекином. Американские власти ранее неоднократно заявляли о существовании на Кубе объектов радиоэлектронной разведки, которые, по их оценке, используются для наблюдения за военной активностью США.

Куба и Китай ранее отвергали подобные обвинения, называя их необоснованными. Россия также не подтверждала наличие на острове разведывательной инфраструктуры, представляющей угрозу Соединенным Штатам.