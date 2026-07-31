Украина стала участником американской программы Пентагона Drone Dominance («Господство дронов»), поставляя США боевые FPV-дроны, уже испытанные в реальных боевых условиях. Это стало первым официальным разрешением для Киева на экспорт готовых военных дронов за границу.

Украинский производитель F-Drones передал Соединённым Штатам первую партию из 2 тысяч ударных FPV-дронов модели F10 — в рамках первого этапа программы под названием «Gauntlet I» («Перчатка I»).

Программа Drone Dominance — это инициатива Министерства войны США (Department of War) стоимостью 1 млрд долларов, рассчитанная на ближайшие два года. В её рамках американские военные планируют закупить более 200 тысяч малых ударных дронов. По данным Reuters, к февралю в рамках программы будет заказано чуть менее 200 тысяч дронов — при этом сама Украина способна производить от 6 до 7 миллионов малых FPV-дронов. По информации Washington Times, разрешение на экспорт около 100 дронов каждая уже получили шесть украинских компаний.

На фоне этой инициативы украинские партнёры в сфере оборонных технологий начинают открывать производственные мощности непосредственно в США — с целью локализовать цепочки поставок. В частности, планируется создание крупного сборочного центра в городе Холланд, штат Огайо.

Компания F-Drones уже прошла квалификацию для перехода ко второму этапу программы — «Gauntlet II», в рамках которого потребуется поставить ещё 120 дронов для обучения операторов и оценки возможностей дальнейшего масштабирования производства.

По данным Пентагона, американская промышленность пока значительно отстаёт от Украины по объёмам производства боевых дронов и может достичь сопоставимых показателей лишь через несколько лет.

Ситуация обострилась после того, как 24 июля российская баллистическая ракета уничтожила в Киеве завод компании Terminal Autonomy — зарегистрированной в штате Делавэр американской фирмы, производящей высокоточные ударные дроны. По данным The Guardian, это стало первым известным случаем за время войны, когда Россия нанесла удар непосредственно по объекту американской оборонной компании.