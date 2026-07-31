Бывший бухгалтер из Флориды, скрывавшийся в России и задержанный в Беларуси, предстанет перед судом в США по обвинениям в налоговом мошенничестве

Бывший сертифицированный бухгалтер из Флориды и международный беглец Брайан Нельсон Букер предстал перед федеральным судом США после возвращения в страну. Ему предъявлены обвинения в непредставлении отчетности о зарубежных банковских счетах, подаче ложных документов в Налоговую службу США (IRS) и предоставлении недостоверных сведений федеральным органам.

По данным Министерства юстиции США, еще в июле 2021 года федеральное большое жюри предъявило Букеру расширенное обвинительное заключение. Следствие утверждает, что он не сообщил о наличии у него счетов в банках Швейцарии, Сингапура и Панамы, как того требует американское законодательство.

Букер ранее владел компанией по торговле какао, зарегистрированной в Панаме, и вел бизнес, связанный с международной торговлей. По версии обвинения, он управлял компанией из Венесуэлы, Панамы и Флориды, однако не указал часть зарубежных финансовых активов в налоговых декларациях за 2010–2012 годы.

После начала уголовного расследования в 2016 году Букер покинул США. Власти сообщают, что он проживал в России, однако российские органы так и не выдали его американской стороне. В мае 2025 года Букер был задержан в Беларуси, где находился под стражей, после чего был выслан из страны. 24 июля 2026 года он вернулся в США и был арестован в аэропорту Майами.

Если Букер будет признан виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы по каждому пункту обвинения, связанному с непредставлением отчетности о зарубежных счетах и ложными заявлениями правительству США. За каждый эпизод подачи ложных документов в IRS предусмотрено наказание до трех лет заключения.

В Министерстве юстиции подчеркнули, что обвинительное заключение является лишь утверждением о возможных преступлениях, и обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.