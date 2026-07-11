Группа влиятельных сенаторов США — демократы Ричард Блюменталь и Джин Шахин, республиканцы Линдси Грэм и Роджер Уикер — объявила о достижении договорённости с администрацией президента Дональда Трампа о продвижении обновлённого законопроекта о санкциях против России. В совместном заявлении, опубликованном 10 июля, сенаторы сообщили, что рассчитывают представить законодательную инициативу в ближайшее время.

«Мы рады сообщить, что достигли договорённости с администрацией Трампа о продвижении нашего обновлённого законопроекта о санкциях против России», — говорится в заявлении. По словам авторов документа, на фоне усиления Россией ударов по мирному населению законодательная и исполнительная ветви власти должны действовать сообща, чтобы создать инструменты, обеспечивающие высокую цену для тех, кто покупает российские нефть и природный газ, финансируя тем самым военную машину Путина.

Заявление было опубликовано вскоре после того, как сенатор Линдси Грэм посетил Киев — уже десятый его визит в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя встречу, поблагодарил сенатора за признание заслуг украинских военных и отметил, что чем сильнее позиции Украины на поле боя, тем выше шансы на успех дипломатических усилий. По словам Зеленского, сейчас особенно важно усилить дальнобойное санкционное давление на Россию за счёт новых шагов партнёров; Грэм проинформировал его о ходе работы Конгресса над соответствующим законопроектом.

В ходе встречи стороны также обсудили неотложные потребности Украины в системах противовоздушной обороны. Зеленский напомнил, что на саммите НАТО в Анкаре он вместе с президентом США достиг политических договорённостей о выдаче лицензий на производство зенитных комплексов Patriot непосредственно в Украине — теперь, по его словам, важно реализовать эти договорённости на уровне рабочих команд. Президент Украины поблагодарил Соединённые Штаты, президента и Конгресс за двухпалатную и последовательную двухпартийную поддержку.