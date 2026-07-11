Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Сан-Франциско впервые превысила отметку в $4000 в месяц, продолжая обновлять исторические максимумы города. Рост цен связывают с агрессивным наймом сотрудников в секторе искусственного интеллекта, а также с возвращением сотрудников в офисы и хроническим дефицитом жилья в регионе залива.

Как отмечают аналитики, низкое предложение жилья в сочетании с активным наймом в сфере ИИ приводит к тому, что некоторые объекты сдаются за суммы, эквивалентные $50 000 в год, а по отдельным студиям запрашиваемая цена уже превышает $4000. Годовой рост цен на однокомнатные квартиры составил порядка 13–17%, а по двухкомнатным квартирам подорожание с июня 2025 года достигло 22%, при этом медианная цена за такие квартиры также заметно выросла.

Рост стоимости аренды затрагивает не только Сан-Франциско, но и распространяется на другие районы залива Сан-Франциско.