Украина потеряла ещё один истребитель F-16, пилот успешно катапультировался

Воздушные силы Украины подтвердили потерю истребителя F-16 29 июля 2026 года — самолёт совершал боевой вылет для перехвата российских воздушных целей на одном из направлений фронта.

По данным Воздушных сил, во время выполнения задания на борту возникла внештатная ситуация, характер которой пока не уточняется. Это вынудило пилота катапультироваться — после чего связь с самолётом была потеряна.

Пилот был благополучно эвакуирован поисково-спасательными группами и доставлен в медицинское учреждение для обследования. По имеющимся данным, его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Жертв и разрушений на земле в результате инцидента зафиксировано не было.

На месте падения истребителя сейчас работают специалисты и правоохранительные органы — устанавливаются точные причины возникновения нештатной ситуации на борту.

По данным СМИ, это уже четвёртый по счёту потерянный украинскими Воздушными силами F-16 — на фоне продолжающихся сложностей с истощением парка техники и нехваткой средств ПВО для перехвата российских атак.