Сенат США одобрил в первом чтении масштабный пакет санкций против России — 86 голосов «за»

Сенат США во вторник вечером подавляющим большинством голосов — 86 против 12 — поддержал продвижение законопроекта, ужесточающего санкции против России. За решение проголосовали почти все республиканцы и большинство демократов, значительно превысив необходимый порог в 60 голосов.

Законопроект назван в честь сенатора Линдси Грэма — политика, который долгие годы добивался его принятия и который скоропостижно скончался в начале июля 2026 года после внезапной болезни. Единственным республиканцем, проголосовавшим против продвижения документа, стал сенатор Рэнд Пол.

Голосование состоялось вскоре после визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

Что предусматривает законопроект

Документ направлен на усиление экономического давления на Россию и Иран. В частности, он предполагает введение новых санкций против российских чиновников, а также ужесточение мер в отношении покупателей российской нефти.

Для вступления в силу законопроекту предстоит пройти голосование в Палате представителей и получить подпись президента.