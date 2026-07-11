Зеленский подписал указ о создании командования дальнобойного влияния на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в составе Вооружённых сил Украины нового специального командования — командования дальнобойного, по сути глобального влияния на Россию в связи с войной. Об этом он сообщил лично, отметив, что новая структура должна сосредоточить все имеющиеся ресурсы для того, чтобы более ощутимо снизить военный потенциал России.

По словам Зеленского, новое командование будет отвечать за проведение операций, направленных на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории России. Отдельным указом также создаются Объединённые силы быстрого реагирования — ещё одна новая составляющая Вооружённых сил Украины.

Подробности организационной структуры и сроков начала работы нового командования пока не раскрываются.

Между тем, в ночь на 6 июля украинские беспилотники впервые атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод — один из важнейших и наиболее удалённых объектов российской нефтепереработки, расположенный на расстоянии около 2500–2700 км от границы с Украиной. В Генштабе ВСУ подтвердили, что удар по заводу нанесли подразделения Сил специальных операций. По данным СМИ, региональные власти не сразу признали факт атаки. Жители Омска говорят, что произошедшее стало для города большим шоком, а эксперты отмечают, что теперь под ударом дальнобойных украинских дронов фактически оказалась почти вся нефтепереработка на территории России.