Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot. Заявление прозвучало во время саммита НАТО и стало одним из наиболее заметных изменений в американской политике в отношении военной поддержки Киева.

По словам Трампа, Вашингтон позволит Украине самостоятельно производить ракеты Patriot по американской лицензии. Он также отметил, что США готовы сотрудничать с Украиной в сфере оборонной промышленности.

Издание The Washington Post назвало заявление Трампа «резким изменением курса», отметив, что президент США также положительно высказался о президенте Украины Владимира Зеленского, несмотря на предыдущие разногласия между двумя лидерами.

По информации The Hill, администрация Трампа также рассматривает возможность закупки украинских беспилотников, а совместное производство ракет Patriot может стать одним из ключевых элементов нового этапа военно-технического сотрудничества между США и Украиной.

Если решение будет реализовано, Украина впервые получит право производить на своей территории ракеты-перехватчики для одной из самых современных американских систем противовоздушной обороны. Ожидается, что это позволит ускорить пополнение запасов ракет и повысить эффективность защиты украинских городов и объектов критической инфраструктуры от российских ракетных атак.

Официальные детали будущего соглашения, включая сроки, объёмы производства и условия лицензирования, пока не опубликованы.