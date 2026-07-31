Фаучи отказался отвечать на вопросы сенаторов, сославшись на Пятую поправку

Бывший советник Белого дома по борьбе с пандемией доктор Энтони Фаучи в конце июля 2026 года выступил перед сенатским комитетом по внутренней безопасности, который возглавляет сенатор Рэнд Пол. Фаучи был вызван повесткой для дачи показаний о происхождении COVID-19 и мерах, принятых во время пандемии.

По рекомендации своих адвокатов Фаучи более 100 раз воспользовался правом не свидетельствовать против себя, отказываясь отвечать на вопросы о происхождении вируса, федеральном финансировании исследований и решениях, которые он принимал как глава ведомства, отвечающего за санитарные рекомендации.

Молчание Фаучи вызвало резкую критику со стороны республиканцев. Сенатор Джош Хоули язвительно прокомментировал его позицию, а сенатор Пол пригрозил инициировать привлечение Фаучи к ответственности за неуважение к Конгрессу. Члены комитета от Республиканской партии также обратили внимание, что в январе 2025 года, в конце своего срока, президент Джо Байден предоставил Фаучи широкое превентивное помилование — и утверждали, что этот факт ставит под сомнение правомерность обращения к Пятой поправке.

Публикация личных дневников

Слушания совпали с обнародованием личного дневника Фаучи объёмом 1141 страница, который он вёл на рабочих компьютерах с конца 2019 по 2022 год. Документы были переданы Конгрессу министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим.

Согласно записям, Фаучи в частном порядке настаивал перед городскими, региональными и федеральными чиновниками на введении строгих карантинных мер в начале 2020 года — при том, что позже, в 2022 году, публично дистанцировался от долгосрочных локдаунов.

Дневник также показал, что известные критики Фаучи из лагеря сторонников Трампа — в частности, Стивен Миллер и его супруга Кэти Миллер — в разгар пандемии тайно обращались к нему за личными медицинскими консультациями.

Кроме того, в записях упоминается, что в июне 2021 года, спустя полгода после вакцинации от COVID-19, у Фаучи случился лёгочный инфаркт. Роберт Кеннеди-младший использовал этот факт, чтобы обвинить Фаучи в сокрытии возможных побочных эффектов вакцины, хотя медицинские эксперты заявляют об отсутствии доказанной связи между этим состоянием и прививкой.

Продолжение споров о происхождении вируса

Слушания вновь оживили дискуссию о происхождении пандемии. Законодатели настаивали на версии утечки вируса из лаборатории, обвиняя институт, который ранее курировал Фаучи, в финансировании рискованных исследований по усилению функций вирусов в Уханьском институте вирусологии. Сам Фаучи по-прежнему придерживается позиции, что научные данные указывают на естественное происхождение вируса от животных.

После слушаний генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер объявил о начале официального расследования в отношении Фаучи — с целью выяснить, были ли нарушены законы штата и причинили ли рекомендации Фаучи физический или материальный ущерб жителям Флориды.