Поліцейські без кордонів: документальний фільм про вихідців із колишнього СРСР, які служать у поліції Каліфорнії

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Новий документальний фільм, створений журналістом і продюсером Русланом Гуржієм, розповідає історію співробітників поліцейського департаменту міста Вест-Сакраменто у Каліфорнії, чиє коріння походить із Росії, України, Білорусі та Узбекистану. Незважаючи на політичні конфлікти, війни та суперечності, які вплинули на їхні країни походження, сьогодні вони несуть службу пліч-о-пліч, об’єднані спільною місією — захищати мешканців американського міста, яке стало для них новим домом.

Фільм пропонує рідкісний погляд зсередини на роботу сучасної американської поліції. Камера супроводжує офіцерів під час патрулювання вулиць, реагування на екстрені виклики, затримання підозрюваних і проведення операцій підвищеного ризику. Глядачі стають свідками реальних подій, з якими щодня стикаються правоохоронці, ухвалюючи рішення в ситуаціях, де на кону можуть стояти людські життя.

Одним із героїв фільму є офіцер російського походження, колишній морський піхотинець США Олексій Веніков, який розповідає про свій шлях від військової служби до роботи в поліції. Інші співробітники поліції — виходець із Білорусі Андрій Кінда та уродженець України Назарій Якимчук — діляться історіями про те, як еміграція змінила їхнє життя, чому вони вирішили присвятити себе служінню суспільству та що для них означає американська система правосуддя.

Officer Nazariy Yakimchuk | Photo: SlavicSac.com

Однак фільм не обмежується лише екшеном і службовими епізодами.

Особлива увага приділяється взаєминам між поліцією та місцевими мешканцями. Вест-Сакраменто є домівкою для однієї з найбільших слов’янських громад Північної Каліфорнії. Тут проживають тисячі вихідців із країн колишнього Радянського Союзу, багато з яких зберігають рідну мову, культурні традиції та релігійні громади. Для поліції важливо не лише забезпечувати безпеку, а й будувати довіру з мешканцями, долаючи мовні та культурні бар’єри.

«Коли між поліцією та суспільством існує довіра і взаєморозуміння, зокрема з різними етнічними групами, і ми маємо налагоджену взаємодію з ними, наша робота стає значно легшою. Ми можемо ефективніше розкривати злочини, встановлювати особи підозрюваних, затримувати їх і притягувати до відповідальності», — говорить виходець з Узбекистану, ветеран поліції Євген Семерюк.

Керівництво департаменту визнає, що довіру суспільства неможливо завоювати лише шляхом виконання закону. За словами учасників фільму, важливо не тільки те, які закони дотримуються, а й те, яким чином саме поліція взаємодіє з людьми. Саме тому в департаменті працюють співробітники різних національностей і культурних традицій, зокрема офіцери слов’янського походження, які допомагають встановлювати контакт із російськомовними мешканцями регіону.

Sergeant Andre Kinda | Photo: SlavicSac.com

«Серед наших співробітників, звичайно, є і чоловіки, і жінки. У нас працюють представники різних рас і національностей, люди з найрізноманітнішим життєвим досвідом і походженням. Більше того, близько півдюжини наших співробітників приїхали з колишнього Радянського Союзу або мають слов’янське коріння. Нам пощастило. Ми дуже раді, що вони служать у нашому департаменті», — розповідає начальник поліції Том Макдональд.

Окремою темою фільму стає американська модель поліцейської служби. Герої розповідають про принципи роботи правоохоронних органів у США, де особлива увага приділяється захисту прав громадян, відповідальності перед суспільством і пошуку балансу між забезпеченням безпеки та повагою до особистих свобод.

Alexei Venikov | Photo: SlavicSac.com

Фільм також порушує ширше питання про те, як люди з різних країн і з різним життєвим досвідом можуть знаходити спільну мову в умовах глобальних політичних конфліктів. Для героїв стрічки походження не є перешкодою для спільної служби. Навпаки, різноманіття поглядів і культур стає перевагою, що допомагає краще розуміти громаду, якій вони служать.

«Поліцейські без кордонів» — це не лише розповідь про роботу правоохоронців. Це історія про імміграцію, адаптацію, служіння суспільству та людські стосунки. У світі, де політичні розбіжності дедалі частіше розділяють людей, фільм показує приклад того, як професіоналізм, взаємна повага та спільна мета можуть об’єднувати представників найрізноманітніших народів.

Через особисті історії офіцерів, реальні події та щоденну роботу поліції документальна стрічка демонструє, що служіння суспільству не має національності, а безпека і довіра залишаються універсальними цінностями, які об’єднують людей незалежно від їхнього походження.

Sergeant Eugene Semeryuk | Photo: SlavicSac.com

Згідно з дослідженням «Слов’янського Сакраменто», заснованим на останніх даних Бюро перепису населення США, у Каліфорнії проживає близько одного мільйона вихідців із країн колишнього Радянського Союзу.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com