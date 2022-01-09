Русский полицейский в США: “Здесь каждый может состояться”

Редакция “Славянского Сакраменто” присоединилась к полицейскому патрулю города Сан-Матео, улицы которого охраняет выходец из Казахстана, Михаил Веников. Мы увидели, как калифорнийская полиция борется с уличными наркодилерами, незаконным оружием, домашним насилием и мошенничеством.

Офицер Веников отслужил в армии США, участвовал в военных операциях в Афганистане и Ираке. Двое родственников Михаила также служат в калифорнийской полиции.

Михаил Веников считается профессионалом по поиску наркотиков в регионе залива Сан-Франциско. Кроме наркотиков Веникову приходится сталкиваться со случаями домашнего насилия, угоном и взломами автомобилей, случаями владения незарегистрированного оружия.

“Многие люди, может быть, даже не понимают или, может быть, не ценят, как хорошо у нас тут в Америке. И если человек в Америке старается кем-то быть – нет разницы, кто ты. Если ты честный человек и хочешь [добиваться], возможности есть в Америке это делать… Я ни разу не испытывал такую ситуацию, когда из-за того, что я русский, мне это или то нельзя делать..,” – говорит офицер Веников.