Совет по иммиграционным апелляциям США (BIA) постановил, что сам по себе страх призыва в российскую армию не является достаточным основанием для получения убежища в США.

Решение было вынесено по делу гражданина России, который заявил, что опасается возвращения на родину из-за мобилизации и возможного участия в военных действиях. Мужчина покинул Россию в 2022 году после объявления мобилизации. По его словам, представители российских властей несколько раз приходили к его родственникам, разыскивая его, а позже передали повестку на медицинское обследование перед возможным призывом.

Иммиграционный суд ранее предоставил ему убежище, посчитав, что принудительная служба в российской армии, действия которой подвергаются международной критике, может считаться преследованием.

Однако Совет по иммиграционным апелляциям отменил это решение. В постановлении говорится, что призыв в армию не является самостоятельным основанием для предоставления убежища. Заявитель должен доказать, что возможное преследование связано с одним из оснований, защищенных американским законом: политическими взглядами, религией, национальностью, расой или принадлежностью к определенной социальной группе.

Комиссия также отметила, что международное осуждение действий российской армии само по себе не означает, что любой призывник автоматически подвергается преследованию.

Решение может повлиять на дела российских граждан, обращающихся за убежищем в США из-за опасений мобилизации или участия в войне против Украины. Теперь заявителям потребуется предоставить дополнительные доказательства политического или иного преследования, а не только факт возможного призыва.