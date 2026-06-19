Зеленский пригрозил Москве ответными ударами в случае дальнейших атак на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит наносить удары по объектам на территории России, если Москва не прекратит агрессию против Украины.

Выступая перед журналистами 18 июня, Зеленский подчеркнул, что Украина не стремится к эскалации конфликта, однако не намерена оставлять без ответа российские атаки.

«Мы не хотим этой войны и никогда её не хотели. Но если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, дальнобойные удары по российским объектам являются ответом на продолжающиеся российские атаки. Он также призвал руководство России прекратить войну и согласиться на мирное урегулирование.

Заявление прозвучало после сообщений об ударах украинских беспилотников по объектам в Московском регионе, включая Московский нефтеперерабатывающий завод. Украинская сторона утверждает, что предприятие играет важную роль в обеспечении топливом столицы России и прилегающих районов.

Российские власти официально не комментировали слова Зеленского, однако ранее неоднократно заявляли, что будут отвечать на любые атаки по российской территории.