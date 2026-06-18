В ночь на 18 июня Москва и Московская область подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. По данным российских властей, силы противовоздушной обороны в течение нескольких часов отражали налет украинских дронов на столичный регион и ряд других областей России.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о многочисленных сбитых беспилотниках на подлете к столице. В результате атаки повреждения получили жилые здания и объекты инфраструктуры в Москве и Подмосковье. По информации региональных властей, пострадали не менее 16–17 человек, нескольким из них потребовалась госпитализация.

Одним из наиболее серьезных последствий атаки стало возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе в районе Капотня. Также сообщалось о повреждениях в районах торгового центра «Садовод», ТЦ «Мега Белая Дача» и других объектах на юго-востоке Московской области.

Из-за угрозы воздушных атак были введены временные ограничения на работу ряда московских аэропортов, что привело к задержкам и отменам авиарейсов. На местах падения обломков работали экстренные службы.

Украинская сторона традиционно не комментирует конкретные удары по территории России. Между тем российские официальные лица заявили, что атака стала одной из крупнейших за весь период полномасштабной войны.

По данным СМИ, за последние несколько дней российские средства ПВО заявили о перехвате более 60 беспилотников в московском регионе. Эксперты отмечают, что подобные атаки становятся все более сложными и масштабными, несмотря на усиленную систему противовоздушной обороны вокруг российской столицы.

Это уже не первый случай, когда беспилотники достигают Москвы и Подмосковья, однако нынешний налет стал одним из наиболее заметных по числу задействованных дронов и масштабам последствий.