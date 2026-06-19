ICE сообщила о задержании гражданина Казахстана в Калифорнии как подозреваемого в террористической деятельности

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Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) сообщила о задержании гражданина Казахстана Еламана Балтагерея (Yelaman Baltagerey) в ходе целевой операции, проведенной 5 июня при поддержке федеральных партнеров.

По данным ведомства, летом прошлого года иммиграционный судья вынес решение о его депортации из Соединенных Штатов. Однако Балтагерей не явился на судебное заседание, после чего в отношении него был выдан окончательный приказ о выдворении.

В заявлении ICE говорится, что задержанный был включен в список лиц, известных или подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Ведомство не уточнило, какие именно обстоятельства стали основанием для такой оценки и были ли ему предъявлены уголовные обвинения, связанные с терроризмом.

В настоящее время Балтагерей содержится в центре временного содержания мигрантов Adelanto ICE Processing Center в Калифорнии. Он останется под стражей до завершения подготовки документов и организации депортации в Казахстан.