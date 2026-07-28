Пограничный патруль США задержал гражданина России, просрочившего разрешенный срок пребывания

Photo: US Border Patrol﻿

Сотрудники Пограничного патруля США задержали гражданина России недалеко от города Одесса (штат Флорида), который превысил разрешенный срок пребывания в Соединенных Штатах.

Как сообщили в Пограничном патруле, после оформления необходимых документов мужчина был помещен в процедуру депортации и передан сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) — подразделению Enforcement and Removal Operations (ERO), которое занимается исполнением решений о выдворении иностранных граждан.

Дополнительные сведения о личности задержанного, сроке просрочки пребывания и обстоятельствах его задержания американские власти не сообщили.