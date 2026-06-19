Калифорния бесплатно раздает исторические абонементы в честь Джунтинса и 250-летия независимости США

Власти штата Калифорния объявили о специальной акции в честь праздника Джунтинс и предстоящего 250-летия независимости Соединенных Штатов. С 17 июня по 6 июля жители штата могут бесплатно получить специальный исторический абонемент California State Parks Historian Passport.

Обычно такой абонемент стоит 50 долларов в год и предоставляет неограниченный доступ для четырех человек более чем в 30 исторических парков и музеев штата. Однако в рамках праздничной акции калифорнийцы могут бесплатно скачать Historian Passport на сайте ReserveCalifornia и пользоваться им без ограничений с 19 июня 2026 года до конца 2026 года.

Программа позволяет посетить исторические миссии Калифорнии, познакомиться с эпохой «золотой лихорадки» и увидеть более миллиона исторических артефактов, рассказывающих историю штата.

Для посещения парков необходимо предъявлять оригинал абонемента при входе. Копии и подтверждения покупки не принимаются. Организаторы также напоминают, что утерянные или украденные абонементы не подлежат замене, а возврат средств не предусмотрен.

После завершения акции Historian Passport можно будет приобрести за 50 долларов. Стандартный абонемент действует 12 месяцев с момента покупки и продается как онлайн, так и во многих парках штата.

Бесплатно оформить Historian Passport можно до 6 июля на сайте ReserveCalifornia.