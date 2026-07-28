Гражданин Украины и Израиля получил 4 года тюрьмы за мошенничество с фиктивной инвестиционной компанией на миллионы долларов

50-летний Ярослав Шилклопер, имеющий гражданство Украины и Израиля, приговорен в США к четырем годам лишения свободы за участие в международной мошеннической схеме, в результате которой американские инвесторы потеряли более $3 млн. Кроме тюремного срока, суд обязал его выплатить штраф в размере $250 тыс. и компенсацию потерпевшим на сумму $1,43 млн.

Как сообщило Министерство юстиции США, Шилклопер и его сообщники привлекали клиентов, обещая высокую доходность через фиктивные инвестиционные компании K6 Investing, Neotron Holding LTD. и Goldex Technology.

Для создания видимости законной деятельности мошенники предоставляли инвесторам доступ к онлайн-платформе, где отображались якобы реальные результаты инвестиций. На самом деле деньги клиентов не инвестировались, а переводились через сеть банковских счетов в Украине, Грузии, Венгрии, Израиле, Чехии и других странах, находившихся под контролем участников схемы.

Когда инвесторы пытались вывести свои средства, им либо отказывали, либо угрожали судебными исками, либо убеждали вложить еще больше денег.

Шилклопер стал первым из трех обвиняемых по этому делу, которому вынесен приговор. В 2023 году его задержали в Польше, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты.

Суд также постановил конфисковать имущество осужденного. Эта мера дополнила ранее проведенные процедуры конфискации в Грузии, благодаря которым потерпевшим уже было возвращено около $2,8 млн.

Расследование проводило подразделение Homeland Security Investigations (HSI) в Новом Орлеане при участии Министерства юстиции США и польских правоохранительных органов.