Трамп и Зеленский провели часовую встречу в Белом доме: обсудили Patriot, совместное производство вооружений и дипломатию

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 28 июля провели закрытую рабочую встречу в Овальном кабинете Белого дома, которая продолжалась около часа. По итогам переговоров обе стороны охарактеризовали встречу как конструктивную и подтвердили намерение расширять сотрудничество в сфере обороны и активизировать дипломатические усилия по прекращению войны.

По словам Зеленского, он выразил Трампу соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, которого назвал «настоящим другом Украины».

«Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и приблизить мир», — написал Зеленский после переговоров.

Одной из главных тем встречи стало развитие совместного оборонного производства. Зеленский сообщил, что стороны обсудили лицензии на производство в Украине американских ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot, а также другие проекты в сфере оборонных технологий.

Президент Украины также встретился с руководством американской оборонной корпорации Lockheed Martin. По его словам, обсуждались вопросы совместного производства вооружений и обмена технологиями. Компания выпускает ракеты ATACMS, системы HIMARS, истребители F-16 и ракеты для комплексов Patriot.

«Наши команды уже работают над конкретными решениями, чтобы как можно быстрее перейти к совместному производству и увеличить наши возможности по защите жизней», — отметил Зеленский.

Кроме военного сотрудничества, лидеры обсудили дипломатические усилия по урегулированию войны. Зеленский заявил, что важно «активизировать дипломатический процесс», а команды двух стран согласуют дальнейшие контакты.

По данным американских СМИ, администрация Трампа также планирует направить в Киев специальных представителей для возобновления мирных переговоров с Россией.