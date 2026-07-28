Когда я работал в России, я получал на свой телефон по десятку надоедливых звонков и СМС-ок от различных маркетинговых компаний, продвигающих всевозможные товары и услуги на местном рынке. Телефонная реклама там была очень агрессивной и навязчивой, и мне кажется, что российские телефонные компании типа МТС сами же и продают местным маркетинговым агентствам базы данных своих клиентов для так называемых «холодных звонков».

Иначе как объяснить тот факт, что сразу же после подключения нового номера на тебя сыплются тысячи ненужных сообщений в виде лаконичных объявлений типа: «Такси до Шереметьево — всего за 600 руб!» Или: «Жена на час. 700 руб», или: «Натяжные потолки из Италии — скидка 40%!!»

Особенным спросом у российских маркетологов почему-то пользуются строительно-ремонтные компании и бригады, предоставляющие услуги по обшивке потолков и установке ПВХ-окон и дверей в жилых помещениях и на коммерческих объектах. Как будто других нужд у населения нет. Правда, также усиленно рекламируют по телефону пиццу на вынос и другой чертовски вредный фастфуд.

Однажды, когда меня действительно довели эти идиотские рекламные сообщения, я решил откровенно поиздеваться над самыми наглыми рекламодателями: «Такси — за угол! Дешево и сердито! Ашот».

Короче говоря, как в том анекдоте, я вызвал такси бизнес-класса и не поехал. После 15 пропущенных звонков от транспортной компании я понял, что девушка на ресепшене осталась на меня очень зла, водитель-Ашот, наверняка, тоже… Впрочем, после многочисленных жалоб в службу поддержки МТС ничего не изменилось. Мне кажется, что российские телефонные компании типа МТС сами же и продают местным маркетинговым агентствам базы данных своих клиентов для так называемых «холодных звонков».

Ситуация с телефонными спамерами в США сегодня напоминает мне российский беспредел.

В последнее время американские маркетологи как будто соревнуются в изощренности в сфере продвижения всевозможных товаров и услуг со своими российскими коллегами. Такое впечатление, что они сорвались с цепи, целенаправленно атакуют граждан всяческими рекламными предложениями, агрессивно пытаясь завоевать определенную нишу на рынке различных услуг.

Например, на днях я получил звонок от некой интернет-компании в Сиэтле, которая занимается продвижением брендов и продажей лидов в онлайн-сервисах. Звонок пришел с заблокированного номера, мелькнул на экране моего смартфона и через полсекунды исчез. Зато через минуту пришло сообщение на голосовую почту, где компания на все лады расхваливала свой сервис, обещая чуть ли не горы золота в случае, если я, то есть потенциальный клиент, куплюсь на этот короткий и шаблонный питч и воспользуюсь услугами компании.

(Мне интересно: если компания такая крутая, что обещает сгенерировать высококачественные лиды для своих клиентов, почему ее сотрудники не могут нагнать их себе? Да и кто в наш век еще пользуется услугами телефонных продавцов? Ясное дело, подобные сообщения рассчитаны исключительно на лохов, которым «успешные» продажники впаривают всякое ненужное барахло.)

Если в моем доме (не дай Бог) потребуется установить натяжные потолки или, например, вызвать такси, я ведь могу с легкостью найти соответствующую компанию в Google. Это, кстати, даже быстрее, чем набрать соответствующий номер телефона.

Другая компания вот уже несколько месяцев изводит меня, присылая какие-то подозрительные СМС-ки насчет некого Рекса Миллера, за счет которого можно обогатиться, если приехать по некому адресу или позвонить некой компании… Не брезгуют также рассылкой спама как местные политики, так и местные автосалоны, беспрепятственно приобретая как вашу финансовую, так и личную информацию у кредитных бюро и государственных агентств типа Почты США.

Из года в год в Федеральную торговую комиссию (FTC) поступает все больше жалоб на незаконные телефонные звонки, в особенности автоматические. Причина этого — развитие технологий. Благодаря современным телефонным системам мошенники могут легко и без особых затрат совершать незаконные звонки из любого уголка мира и отображать на телефоне абонента ложную информацию, что помогает им скрываться от закона.

Вы можете подать жалобу, если получили незапрошенный телефонный звонок на номер, находящийся в национальном блок-листе 31 день или больше.

Жалобу можно подать также на звонок, проигрывающий записанное сообщение (вне зависимости от того, находится ли ваш номер в стоп-листе).

Сотрудники Комиссии напоминают, что даже если ваш номер зарегистрирован в стоп-листе, определенные учреждения все равно имеют право звонить вам — например, благотворительные и политические организации, а также компании, проводящие телефонные опросы. Полный список разрешенных звонков смотрите на сайте федеральной организации.

Коллекторы также могут звонить вам, даже если ваш номер находится в блок-листе. Информацию о ваших правах и процедуре подачи жалобы на коллекторов также можно найти на сайте FTC.

Жалобы на незапрошенные звонки хранятся в защищенной базе данных, доступ к которой есть у правоохранительных органов. FTC не занимается решением индивидуальных проблем, но ваша жалоба поможет агентству, расследующему деятельность компании.

Что можно сделать, чтобы остановить незапрошенные звонки?

В попытке бороться против легитимного и не очень спама Калифорния запустила платформу для защиты персональных данных.

Жители Калифорнии получили возможность легко удалять свои личные данные из баз данных брокеров информации с помощью новой онлайн-платформы DROP (Delete Request and Opt-out Platform). Сервис позволяет за несколько минут заполнить форму, подтвердить данные и отправить единый запрос на удаление информации, накопленной сотнями компаний, включая менее известных брокеров, которые покупают и продают сведения о пользователях.

Как это будет работать на практике, покажет время.

Еще один вариант — установка специальных приложений, помогающих бороться с навязчивыми звонками. Ведущая американская компания Verizon, в частности, недавно выпустила официальное приложение Call Filter, блокирующее нежелательные звонки. Другие операторы также либо работают в этом направлении, либо предлагают собственные сервисы фильтрации и автоматической блокировки спама.

Однако даже такие приложения далеко не всегда спасают от навязчивых звонков.

Прекратить лавину навязчивого телефонного спама в России практически невозможно — даже если там и принят закон против спамеров, то он вряд ли применяется. Можно ли это сделать в США?

Внесите свой номер в блок-лист (Do Not Call Registry).

Сотрудники Федеральной комиссии по связи США (FCC) каким бы то ни было образом реагировать на спам не рекомендуют. Здесь логика такова: лучше не кормить зверя, то есть сотрудников полуподпольных рекламных агентств, которые предоставляют свои сомнительные услуги клиентам.

«Получив незаконный рекламный звонок, повесьте трубку. Не вступайте в диалог, не нажимайте клавиши для “прекращения звонков” или “разговора с оператором” — это приведет только к дальнейшим незапрошенным звонкам. Просто повесьте трубку и подайте жалобу в FTC», — советуют в Федеральной комиссии.

Узнайте, не поможет ли блокировка номера. Например, в iPhone существует функция «Block this number».

Если вы получаете повторяющиеся звонки с одного и того же номера, обратитесь в телефонную компанию. Попросите заблокировать этот номер, но вначале уточните, не является ли эта услуга платной.

Если вы получаете звонки с разных номеров, попробуйте технические решения для блокировки номеров. Существуют онлайн-сервисы по блокировке, специальные устройства, а также приложения для смартфонов. Такие приложения существуют как для техники Apple, так и для смартфонов на Android. Узнайте, является ли услуга платной и насколько она эффективна. Почитайте отзывы экспертов и пользователей.

В течение нескольких последних лет Федеральная торговая комиссия подала иски против сотен компаний и частных лиц, ответственных за незапрошенные звонки, и отсудила у нарушителей закона миллиарды долларов компенсации.

Также сообщается, что Комиссия ведет несколько проектов для разработки технологических решений проблемы. Агентство спонсировало несколько конкурсов на разработку устройств, блокирующих автоматические звонки и помогающих правоохранительным органам находить их инициаторов. Также FTC работает с представителями телефонной индустрии по вопросу борьбы с подделкой определяемых номеров.

Существующие технологии позволяют мошенникам подделывать номер звонящего, так что телефонный номер в вашей жалобе, скорее всего, ненастоящий. Без дополнительной информации FTC и правоохранительным органам будет затруднительно отыскать источник звонка. Тем не менее FTC анализирует данные жалоб и выявляет тенденции незаконных звонков. Агентство использует разнообразные технологические решения для борьбы с незапрошенными звонками и другими нарушениями.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com