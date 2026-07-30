Администрация президента Дональда Трампа объявила о новых мерах, направленных, по ее словам, на повышение безопасности на дорогах и расширение возможностей трудоустройства для американских ветеранов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Белым домом.

В администрации заявили, что нелегальные иммигранты, не владеющие английским языком, «не должны управлять большегрузными грузовиками». В связи с этим федеральные власти сообщили о масштабных изменениях в системе выдачи коммерческих водительских удостоверений (CDL).

По данным Белого дома, в рамках проводимой политики будет прекращено использование почти 200 тысяч коммерческих водительских удостоверений, выданных иностранным водителям без постоянного места жительства в США. Кроме того, администрации удалось добиться отмены более 30 тысяч водительских удостоверений, которые, как утверждается, были выданы иностранным гражданам с нарушением действующего законодательства.

Одновременно Белый дом сообщил о расширении сроков, в течение которых американские военные ветераны могут подать заявление на получение коммерческого водительского удостоверения по ускоренной процедуре. По мнению администрации, это позволит бывшим военнослужащим быстрее трудоустроиться в сфере грузовых перевозок.

В сообщении также утверждается, что число смертельных дорожно-транспортных происшествий в США снизилось до исторического минимума, однако статистические данные, подтверждающие это заявление, опубликованы не были.

Администрация Трампа подчеркивает, что предпринимаемые меры направлены на повышение безопасности на дорогах, обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства и создание дополнительных рабочих возможностей для американских ветеранов.