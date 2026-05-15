Сокровища фараонов приедут в Сан-Франциско: редчайшие артефакты Древнего Египта впервые покажут в США

Сан-Франциско станет первым городом в США, где представят одну из самых масштабных египетских выставок последних лет — «Сокровища фараонов» (Treasures of the Pharaohs). Экспозиция откроется 1 августа 2026 года в музее de Young Museum и будет работать до 31 января 2027 года.

Посетителям покажут более 130 артефактов из Египетского музея в Каире и Луксорского музея — от предметов быта и украшений до ритуальных объектов, охватывающих около трёх тысяч лет истории Древнего Египта. Многие экспонаты ранее никогда не выставлялись в Северной Америке.

Особый интерес вызывает раздел, посвящённый находкам из так называемого «Золотого города» — археологической сенсации последних лет, которая пролила новый свет на жизнь эпохи фараонов.

После Сан-Франциско выставка отправится в тур по США: следующим подтверждённым городом станет Форт-Уэрт в Техасе, где экспозицию примет Kimbell Art Museum с марта по сентябрь 2027 года.

До приезда в Калифорнию выставка уже была представлена в Риме, где вызвала большой интерес публики. Организаторы ожидают, что американская часть тура станет одним из главных культурных событий 2026–2027 годов.