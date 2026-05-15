Китайский лидер назвал США «страной в упадке», Трамп ответил заявлением о силе Америки

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Соединённые Штаты, похоже, являются «страной в упадке». Высказывание прозвучало на фоне визита американского президента в Китай.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что подобная оценка относится, по его словам, к периоду предыдущей администрации, которую он обвинил в ошибках в миграционной, экономической и социальной политике. Трамп подчеркнул, что, по его утверждению, ситуация в США изменилась: он заявил о росте экономики, рекордных фондовых рынках, увеличении инвестиций и усилении вооружённых сил. Он также назвал США «самой сильной страной в мире».

“Когда председатель Си очень элегантно назвал Соединённые Штаты, возможно, «страной в упадке», он имел в виду колоссальный ущерб, который мы понесли за четыре года правления Сонного Джо Байдена и администрации Байдена, и в этом отношении он был на 100% прав. Наша страна понесла неизмеримые потери из-за открытых границ, высоких налогов, политики «трансгендерность для всех», участия мужчин в женском спорте, DEI, ужасных торговых соглашений, повсеместной преступности и многого другого! – сказал Трамп. – Президент Си не имел в виду невероятный подъём, который Соединённые Штаты продемонстрировали миру за 16 выдающихся месяцев администрации Трампа, включая рекордно высокие фондовые рынки и пенсионные счета 401(k), военные успехи и укрепляющиеся отношения с Венесуэлой, военное «разгромление» Ирана (и это ещё продолжится!) — сильнейшую армию на Земле с огромным отрывом, вновь экономическую мощь с рекордными $18 трлн инвестиций в США со стороны других стран, лучший рынок труда в истории США…”

Ранее Трамп заявлял о возможности введения жёстких торговых санкций против Китая, включая повышение тарифов на китайские товары, в случае отсутствия прогресса в переговорах между странами.

Председатель КНР Си Цзиньпин, по данным китайских официальных лиц, в ходе закрытых переговоров с президентом США заявил, что разногласия по Тайваню могут привести к эскалации между двумя странами.

Также в контексте международной повестки Трамп затронул ситуацию вокруг Ирана, заявив о жёсткой позиции США в вопросах безопасности и сдерживания региональных угроз.