Калифорния выделяет $1 млрд на электрогрузовики: что это значит для перевозчиков

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запустил программу субсидий на электрические грузовики с бюджетом до $1 млрд. Средства направлены на компенсации транспортным компаниям при покупке электрических средне- и крупнотоннажных машин.

Для бизнеса это прежде всего снижение стоимости входа. Электрогрузовики по-прежнему заметно дороже дизельных, и субсидии могут уменьшить разницу в цене на десятки тысяч долларов за единицу техники. Это делает обновление автопарка более доступным, особенно для небольших и средних перевозчиков.

В перспективе компании могут выиграть за счёт более низких расходов на «топливо» и обслуживание. Электротранспорт дешевле в эксплуатации и меньше зависит от цен на дизель, что особенно важно для тех, кто работает на постоянных маршрутах.

При этом есть и практические ограничения: перевозчикам придётся вкладываться в зарядную инфраструктуру, перестраивать логистику и учитывать время зарядки. Поэтому программа в первую очередь выгодна компаниям с городскими, портовыми и короткими регулярными маршрутами.

В итоге это не обязательный переход, а финансовый стимул: кто готов адаптировать парк и логистику, сможет снизить долгосрочные расходы и обновить технику на более выгодных условиях.