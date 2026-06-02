Иммигрант Максим Фомин баллотируется в губернаторы Калифорнии с жесткой программой борьбы с бездомностью и преступностью

Кандидат на пост губернатора Калифорнии Максим Фомин представил свою предвыборную платформу под лозунгом «Stand With California» («Вместе с Калифорнией»), пообещав провести масштабные реформы в сферах экономики, жилищной политики, общественной безопасности, здравоохранения и иммиграции.

Фомин заявил, что намерен добиться более эффективного использования бюджетных средств, провести аудит государственных расходов и отказаться от дорогостоящих проектов, не приносящих результатов. По его словам, власти штата должны сосредоточиться на решении проблем психического здоровья, сокращении числа палаточных лагерей бездомных и поддержке семей со средним и низким доходом.

«Пришло время для правительства, которое действительно работает. Мы исправим систему психического здоровья, ликвидируем лагеря бездомных гуманными, но решительными методами и обеспечим контроль за каждым налоговым долларом», — говорится в заявлении кандидата.

Одним из ключевых пунктов программы является борьба с высокой стоимостью жизни в Калифорнии. Фомин предлагает заморозить рост коммунальных тарифов, сократить бюрократические барьеры в строительстве жилья и ограничить влияние крупных инвестиционных корпораций на рынок недвижимости.

Согласно его плану, будет введен лимит на приобретение жилой недвижимости институциональными инвесторами. Кандидат утверждает, что значительная часть арендного жилья в штате уже находится под контролем крупных корпоративных структур, что способствует росту цен и снижает доступность жилья для обычных жителей.

Особое внимание Фомин уделяет проблеме бездомности. Он предлагает разделить бездомных на три категории: временно оставшихся без жилья, хронически бездомных и лиц с психическими заболеваниями или наркотической зависимостью. Для работы с ними планируется создать специальные центры реабилитации бездомных за пределами крупнейших городов штата.

По словам кандидата, бездомность не должна рассматриваться как образ жизни. Его программа предусматривает обязательное трудоустройство бездомных, а также криминализацию бездомности как явления. Люди, страдающие психическими расстройствами или зависимостью, будут направляться в специализированные учреждения для лечения и реабилитации.

В области общественной безопасности Фомин выступает за ужесточение наказаний за кражи, вандализм и другие преступления против собственности. Он также обещает пересмотреть законодательство, которое, по его мнению, ограничивает возможности правоохранительных органов по задержанию и привлечению к ответственности нарушителей закона.

Кандидат предлагает реформировать пенитенциарную систему штата, сделав обязательной трудовую занятость заключенных и расширив программы профессионального образования в тюрьмах.

Значительная часть платформы посвящена вопросам иммиграции. Фомин, называющий себя иммигрантом, выступает за дифференцированный подход к нелегальным мигрантам. По его мнению, лица без документов, которые работают, платят налоги и вносят вклад в экономику штата, должны получить возможность легализовать свой статус и претендовать на постоянное проживание в США.

В то же время кандидат считает, что иностранные граждане, совершившие преступления, должны привлекаться к ответственности и после отбытия наказания депортироваться в страны происхождения.

В сфере экономики Фомин предлагает ограничить иностранные инвестиции из Китая, Катара и других государств, которые, по его мнению, могут негативно влиять на экономическую стабильность Калифорнии. Вместо этого он намерен развивать государственные производственные кластеры и программы подготовки кадров для промышленности.

В области здравоохранения кандидат обещает провести масштабный аудит медицинской системы штата, проверить эффективность расходования бюджетных средств и пересмотреть механизмы финансирования частных медицинских учреждений, работающих по государственным программам.

Праймериз по выборам губернатора Калифорнии состоятся 2 июня 2026 года. Фомин позиционирует себя как кандидата, ориентированного на восстановление экономической доступности жизни в штате, усиление общественной безопасности и реформирование социальной политики.

Фомин проживает в Лос-Анджелесе, баллотируется как беспартийный кандидат и является владельцем бизнеса и отцом семейства.