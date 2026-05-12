Экс-главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку вручили подозрение по делу о строительстве элитных домов под Киевом

Бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку вручено подозрение в рамках расследования дела о строительстве элитного коттеджного комплекса в поселке Козин под Киевом. По версии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), через проект элитной недвижимости могли быть легализованы крупные суммы денег.

Следствие утверждает, что в рамках проекта под Киевом планировалось строительство нескольких роскошных резиденций, а также объектов инфраструктуры. По данным украинских СМИ, скандал связан с предполагаемым возведением домов для представителей ближайшего окружения украинской власти и влиятельных бизнесменов.

В материалах расследования также упоминается бизнесмен Тимур Миндич, которого СМИ называют человеком, близким к окружению президента Украины Владимира Зеленского. По сообщениям прессы, Миндич мог иметь отношение к финансированию или организации отдельных этапов проекта.

Как утверждает следствие, денежные средства, использованные при реализации проекта, могли быть получены в результате деятельности предполагаемой преступной организации, которую, по версии правоохранительных органов, возглавлял человек с прозвищем «Карлсон». В материалах дела говорится о работе так называемой «прачечной», через которую якобы обеспечивалось аккумулирование и легализация средств, поступавших из различных источников, включая, как утверждается, коррупционные схемы в энергетической сфере, в том числе в компании Энергоатом.

По данным следствия, участники проекта во время строительства резиденций могли легализовать более 460 миллионов гривен.

Украинские СМИ также обсуждают возможную связь отдельных объектов недвижимости с высокопоставленными чиновниками и людьми из окружения президента, а также семьей самого президента, однако официально эти данные следствием пока не подтверждены.

По данным НАБУ, стоимость земельных участков в поселке Козин под Киевом, где планировалось строительство комплекса «Династия», на момент реализации проекта оценивалась самими его участниками в сумму от 4 до 20 тысяч долларов за сотку. Общая площадь территории превышала 8 гектаров, а ориентировочная стоимость земли, как считают следователи, могла составлять более 6 миллионов долларов.

По версии правоохранителей, участники проекта договорились о возведении на территории четырех частных резиденций площадью около 1000 квадратных метров каждая, предназначенных для постоянного проживания. Для сокрытия предполагаемых реальных владельцев расходы на строительство, как утверждается, оформлялись через подставных лиц.

Кроме основных домов, проект предусматривал строительство дополнительных зданий и хозяйственных помещений. Также, по данным следствия, планировалось возведение общей пятой резиденции со спа-зоной, бассейном, спортивным залом и другой инфраструктурой общего пользования.

НАБУ заявляет, что участники согласовали предварительные сметы, согласно которым стоимость строительства одной резиденции оценивалась примерно в 2 миллиона долларов.

Активная фаза строительства, по версии следствия, началась летом 2021 года. Как утверждают правоохранители, в начале работ состоялась символическая церемония — была заложена памятная капсула и проведено освящение территории. При этом, по данным НАБУ, супруга священнослужителя, участвовавшего в обряде, впоследствии стала формальной владелицей одной из квартир, которая, как считает следствие, могла быть предоставлена в качестве неправомерной выгоды фигуранту дела, обозначенному как «Че Гевара», в период его работы министром развития общин и территорий Украины.

Сам Андрей Ермак отвергает обвинения и заявляет, что считает дело политически мотивированным. Расследование продолжается, а вопрос о мере пресечения для бывшего главы Офиса президента рассматривается судом.