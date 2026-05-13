Гражданку Украины экстрадировали из Таиланда в США по делу о криптовалютной пирамиде на $340 млн

Гражданка Украины, 42-летняя Олена Обламская, была экстрадирована из Таиланда в США, где ей предъявлены обвинения в участии в международной финансовой схеме, которую американские власти называют криптовалютной пирамидой и схемой Понци.

Как сообщили в Министерстве юстиции США, Обламская обвиняется в сговоре с целью совершения электронного мошенничества. По версии следствия, она и её предполагаемые сообщники продвигали платформу Forsage как децентрализованный инвестиционный проект, основанный на сетевом маркетинге и «умных контрактах» (smart contracts) в блокчейне.

Следствие утверждает, что участники проекта рекламировали Forsage через сайт платформы и социальные сети, представляя её как законную, низкорисковую и прибыльную инвестиционную возможность. Однако, по данным американских правоохранительных органов, фактически проект функционировал как схема Понци и финансовая пирамида, в рамках которой было привлечено около 340 миллионов долларов от инвесторов по всему миру.

Согласно материалам дела, после покупки инвестором «слота» в смарт-контракте Forsage его средства автоматически перераспределялись между другими участниками системы. Таким образом, выплаты ранним инвесторам, как утверждает обвинение, осуществлялись за счёт вложений новых участников — по принципу классической схемы Понци.

После экстрадиции из Таиланда Обламская предстала перед федеральным судом в США, где ей официально предъявили обвинения. Она не признала вину и была оставлена под стражей до начала судебного процесса. Рассмотрение дела присяжными запланировано на 14 июля 2026 года.

В случае признания виновной ей грозит до 20 лет лишения свободы, трёхлетний надзор после освобождения и штраф до 250 тысяч долларов.

В Министерстве юстиции США подчеркнули, что обвинительное заключение является лишь утверждением стороны обвинения, а подсудимая считается невиновной, пока её вина не будет доказана в суде.