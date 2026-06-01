Федеральный суд в Вашингтоне постановил удалить имя президента США Дональда Трампа из официального названия и оформления Кеннеди-центра исполнительских искусств. Судья Кристофер Купер пришел к выводу, что руководство культурного учреждения превысило свои полномочия, когда без одобрения Конгресса включило имя Трампа в название центра.

Согласно решению суда, все вывески и официальные материалы с упоминанием «Trump Kennedy Center» должны быть изменены в течение 14 дней. Суд также заблокировал планы по закрытию центра на два года для проведения масштабной реконструкции.

В своем 94-страничном решении судья отметил, что федеральный закон закрепляет за учреждением имя президента Джона Кеннеди и не позволяет менять его по решению совета директоров. По словам Купера, только Конгресс обладает полномочиями официально переименовывать Кеннеди-центр.

Судебный иск подала конгрессвумен Джойс Битти, которая оспорила изменения, внесенные после реорганизации руководства центра. Суд согласился с доводами истцов о том, что совет директоров не имел законных оснований для переименования учреждения.

После вынесения решения Дональд Трамп раскритиковал судью и заявил, что рассматривает возможность передачи управления Кеннеди-центром обратно Конгрессу. Представители центра сообщили, что намерены обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Кеннеди-центр, расположенный в Вашингтоне, является одним из крупнейших культурных учреждений США и носит имя 35-го президента страны Джона Ф. Кеннеди с 1964 года.