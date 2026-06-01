В США пассажир устроил переполох на борту самолета United Airlines и попытался прорваться в кабину пилотов

Рейс авиакомпании United Airlines, следовавший из Чикаго в Миннеаполис, был вынужден совершить экстренную посадку в штате Висконсин после того, как один из пассажиров начал вести себя агрессивно и предпринял несколько попыток проникнуть в кабину пилотов.

Инцидент произошел вечером 29 мая. По сообщениям СМИ, 75-летний мужчина громко кричал на русском языке, чем вызвал тревогу среди пассажиров и экипажа. Когда он попытался приблизиться к кабине пилотов, экипаж объявил наивысший уровень авиационной угрозы. Самолет передал код 7500 — международный сигнал возможного захвата воздушного судна.

На борту находились 147 пассажиров и шесть членов экипажа. Сотрудники правоохранительных органов, летевшие этим рейсом, вместе с бортпроводниками смогли обезвредить и удерживать мужчину до посадки самолета в аэропорту Dane County Regional Airport.

После приземления пассажира задержали сотрудники офиса шерифа округа Дейн, а расследование взяло на себя ФБР. Никто из находившихся на борту не пострадал.

По данным телеканала CNN, во время инцидента экипаж искал русскоговорящего переводчика среди пассажиров, чтобы установить контакт с мужчиной и выяснить его намерения. После завершения проверки самолет продолжил полет в Миннеаполис.

Позднее СМИ сообщили, что ФБР не планирует выдвигать уголовные обвинения в отношении задержанного. Причины его поведения официально не раскрываются.