В США на территории гольф-курорта Дональда Трампа во Флориде установили крупную золотую статую действующего президента, что вызвало широкий общественный резонанс и активное обсуждение в СМИ и социальных сетях.

Монумент появился на поле Trump National Doral в Майами накануне проведения турнира Cadillac Championship, который впервые за десять лет возвращается на это поле. По данным американских изданий, высота статуи составляет около 15 футов (более 4,5 метра), а вместе с постаментом — свыше 20 футов. Скульптура выполнена из бронзы с золотым покрытием и получила неофициальное название «Don Colossus».

Установка памятника сопровождалась рядом скандалов. Сообщается, что между автором работы и заказчиками возник финансовый спор, из-за которого скульптура некоторое время не могла быть доставлена на место. Позднее, по данным СМИ, ситуацию урегулировал частный донор, что позволило завершить установку.

Отдельное внимание привлекли возможные связи проекта с криптовалютными инициативами. Некоторые источники утверждают, что создание статуи могло использоваться как инструмент привлечения инвестиций для стороннего проекта, не связанного напрямую с семьей Трампа. При этом представители семьи заявили, что не имеют отношения к финансированию или организации установки монумента.

Реакция общественности оказалась неоднозначной. Часть посетителей курорта и сторонников Трампа восприняли статую как символ успеха и лидерства. В то же время критики сравнивают её с подобными монументами, характерными для авторитарных режимов, включая Северную Корею и Туркменистан.

Несмотря на споры, скульптура уже стала одной из главных достопримечательностей курорта и привлекает внимание как участников турнира, так и туристов.

