Научно-исследовательское круизное судно MV Hondius прибыло к Канарским островам после вспышки хантавируса, вызвавшей международную обеспокоенность. Судно пришвартовалось у побережья острова Тенерифе, где началась поэтапная эвакуация пассажиров и членов экипажа.

По данным международных органов здравоохранения, на борту были подтверждены случаи заражения редким штаммом — Andes virus, который отличается от большинства хантавирусов возможностью ограниченной передачи от человека к человеку при тесном и продолжительном контакте. Сообщается как минимум о восьми случаях заболевания, трое заболевших скончались, еще один пациент находится в критическом состоянии.

Власти Испании, а также представители Всемирной организации здравоохранения и национальных служб здравоохранения координируют операцию по безопасной высадке людей. Пассажиров проверяют прямо на борту, после чего их направляют чартерными рейсами в страны проживания для карантина, наблюдения и тестирования.

Среди пассажиров имеются граждане США, Великобритании, Австралии и других стран. Некоторые уже были эвакуированы ранее в больницы в Швейцарии и Южной Африке после появления симптомов.

Ситуация вызвала обеспокоенность среди местных жителей Тенерифе: часть портовых работников выступила против захода судна в порт, опасаясь распространения инфекции. Однако специалисты подчеркивают, что риск для населения остается низким при соблюдении санитарных мер.

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что следит за ситуацией и сотрудничает с международными партнерами. Медики отмечают, что инкубационный период вируса может составлять от одной до восьми недель, поэтому за пассажирами продолжат наблюдение после возвращения домой.